Lừa bán lúa giống chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố 7 bị can có hành vi lừa bán lúa giống VST-899.

Trước đó nhiều người dân trên cả nước phản ánh việc đã mua phải giống lúa kém chất lượng mang nhãn mác VST-899 được rao bán trên các trang Facebook.

Một số bài đăng quảng cáo của các đối tượng trên mạng xã hội Facebook (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình).

Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được 3 nhóm với 7 đối tượng cùng trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy lúa thu hoạch của gia đình và mua thêm các loại lúa giá rẻ, sau đó tự đóng túi nilon loại 1kg, đặt in nhãn mác giống lúa VST-899 dán lên bao bì của túi lúa.

Các đối tượng lấy hình ảnh, video trên mạng và chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook để tiếp cận nhiều người.

Cơ quan công an xác định, tại Việt Nam không có giống lúa VST-899, thông tin mà các đối tượng đưa ra đều không có thật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên không gian mạng và khởi tố 7 bị can.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Thịnh (37 tuổi), Trần Thị Hương (37 tuổi), Nguyễn Văn Đại (43 tuổi), Nguyễn Thị Thu (36 tuổi), Nguyễn Văn Dương (38 tuổi), Nguyễn Tiến Lâm (36 tuổi), Hà Thị Châm (24 tuổi), cùng trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội gồm lúa các loại, túi nilon, nhãn mác VST-899, các loại máy móc, thiết bị…

Cơ quan công an xác định, từ khoảng tháng 5/2023 đến nay, với hành vi tương tự nhau, 3 nhóm đối tượng trên đã giao được trên 23.000 đơn hàng đến người dân trên khắp cả nước, chiếm đoạt khoảng 7,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án.