Lời khai của tài xế say xỉn lái ô tô kéo lê xe công an hơn 2 km

Dân trí Sau chầu nhậu, Dương điều khiển ô tô tham gia giao thông. Khi công an ra hiệu dừng xe, nam thanh niên không chấp hành, thậm chí còn bất ngờ tăng ga, tông và kéo lê xe máy của công an hơn 2 km.

Ngày 13/12, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Đinh Đình Dương (23 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Dương chính là tài xế lái ô tô bán tải tông, kéo lê xe máy của Công an xã An Phú hơn 2 km trên Tỉnh lộ 15 (xã An Phú, huyện Củ Chi) vào rạng sáng 11/12.

Ô tô bán tải kéo lê xe máy của công an tóe lửa trên đường (Ảnh cắt từ clip).

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận, sau khi nhậu đã lái ô tô bán tải của người thân, lưu thông trên đường Tỉnh lộ 15.

Bị lực lượng công an ra hiệu dừng xe để kiểm tra, Dương giảm tốc độ nhưng sau đó bất ngờ tăng ga, tông vào xe máy biển số 41B1-004.74 thuộc biên chế của Công an xã An Phú để tháo chạy.

Sau cú tông, xe máy biển số màu xanh nằm lọt dưới gầm, bị ô tô bán tải kéo lê trên đường, tóe lửa.

Đến địa bàn xã An Phú Tây, cách hiện trường hơn 2 km, xe máy bị rơi ra đường, hư hỏng nặng. Chiều cùng ngày, Dương mới ra cơ quan công an trình diện.

Lãnh đạo Công an huyện Củ Chi cho biết, Dương chưa có bằng lái ô tô và âm tính với ma túy.

