Lời khai của ông lão đâm chết hàng xóm ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đãi (65 tuổi, ở phường Kiến Hưng, Hà Đông) để điều tra về hành vi "giết người".

Nguyễn Văn Đãi. (Ảnh: ANTĐ).

Tại cơ quan công an, ông Đãi khai, tối 7/1, do mâu thuẫn cá nhân, ông này đã dùng dao tự chế dài khoảng 1,2m, đâm 2 nhát vào vùng đùi và bụng của ông T.T.P. (53 tuổi). Ông P. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Ngay tối cùng ngày, Công an quận Hà Đông cùng lực lượng công an phường sở tại đã bắt giữ ông Đãi, thu hung khí là con dao tự chế.

Ông Đãi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết vì thiếu kiềm chế nên mới gây án.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.