Lời khai của kẻ mới ra tù đã gây thảm án, giết 3 người thân

Vào hồi 17h ngày 24/10, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Hiếu, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú ở thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; tạm trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đây là đối tượng sát hại 3 người thân trong gia đình tại tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Trần Văn Hiếu dùng xe máy bỏ trốn sau khi gây án.

Trước đó, ngày 22/10, do mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Hiếu đã dùng dao sát hại bố đẻ là ông Trần Đình Luật, sinh năm 1949; mẹ đẻ là bà Bùi Thị Thoa, sinh năm 1949 và em gái là Trần Thị Thảo, sinh năm 1976, cùng trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án bằng xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS 98H5-2868.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt số 06, truy nã Trần Văn Hiếu trên toàn quốc về hành vi Giết người và tổ chức truy tìm.

Thực hiện công văn trao đổi của Công an tỉnh Bắc Giang về việc phối hợp truy tìm đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Hiếu, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai lực lượng nắm tình hình, xác minh các mối quan hệ của đối tượng, đồng thời chốt chặn tại tất cả các địa điểm giáp ranh giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh ngoài. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại từng địa bàn quản lý.

Quá trình bám nắm cơ sở liên tục từ khi triển khai các phương án truy tìm, tới 17h ngày 24/10, lực lượng trinh sát thuộc Công an huyện Bảo Yên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Hiếu khi y đang di chuyển tới địa phận Bản Bùn 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Trần Văn Hiếu tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Từ sáng đến trưa sát hại 3 người trong gia đình

Qua đấu tranh khai thác tại cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lào Cai, đối tượng Trần Văn Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết 3 người trong gia đình xảy ra vào ngày 22/10 tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị Thảo sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao dài 60 cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị Thảo tử vong ngay tại chỗ.

Một lúc sau mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị Thoa về nhà, tới sân lại xảy ra cãi vã với Hiếu, vì vậy y tiếp tục dùng dao chém tử vong bà Thoa. Sau đó, y dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi.

Buổi trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình Luật cũng bị con trai chém tử vong khi vừa về tới sân nhà.

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 98H5-2868 bỏ trốn theo hướng Hà Nội.

Do trước đây từng có thời gian làm thuê tại một số địa điểm thuộc địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nên y nảy sinh ý định bỏ trốn lên Lào Cai. Tuy nhiên, khi đi đến phận xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, y đã bị lực lượng phối hợp thuộc Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ cùng chiếc xe máy và một số tang vật có liên quan.

Khoảng 7 năm trước, đối tượng Hiếu bị kết án tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân không ai khác chính là người vợ đầu ấp tay gối với Hiếu. Vợ chồng Hiếu có mâu thuẫn, trong lúc xung đột, đối tượng dùng dao chém vợ khiến người phụ nữ này bị thương nặng; hiện hai người đã ly dị. Một trong hai người con chung được bố đẻ của Hiếu đón về nuôi dưỡng, chăm sóc.

Bá Đoàn