Lĩnh 20 năm tù, bồi thường tiền tỷ vì làm giả giấy tờ để lừa đảo

Ngày 23/5, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Sóc Trăng đã tuyên xử Huỳnh Văn Sơn (31 tuổi), ngụ tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, bị cáo Sơn phải trả lại số tiền còn thiếu hơn 3,1 tỷ cho nạn nhân.

Huỳnh Văn Sơn tại tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Sơn từng làm thuê cho các nhà thầu hoạt động trong Nhà máy nhiệt điện Long Phú ở tỉnh Sóc Trăng. Ngày 2/6/2020, Sơn vay vốn một ngân hàng 875 triệu đồng để mua xe ô tô đăng ký biển số 83A-098.66 và thế chấp giấy này cho ngân hàng để đảm bảo khoản nợ.

Sau đó, Sơn lên mạng xã hội facebook đặt mua một giấy chứng nhận đăng ký xe 83A-098.66 của một người không rõ nhân thân với giá 600.000 đồng để sử dụng theo xe.

Ngày 6/6/2020, Sơn thuê một căn nhà ở phường 5, TP Sóc Trăng để buôn bán hàng hóa. Ở gần nhà Sơn thuê có phần đất trống nên bà M.T.C. (48 tuổi) hỏi mua. Muốn chiếm đoạt tiền của bà C., Sơn nói dối mình có diện tích đất 1.500m2, do đã xây nhà hết 500m2, còn lại 1.000m2 bán 4,2 tỷ đồng thì bà C. đồng ý mua.

Sau đó, Sơn lên mạng xã hội đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất mang tên Sơn, tổng diện tích 1.500m2. Cuối tháng 6/2020, Sơn đến nhà bà C. nhận tiền cọc 700 triệu đồng và làm hợp đồng chuyển nhượng đất. Sau đó, bà C. giao thêm cho Sơn 3,5 tỷ đồng - số tiền chiếm được của bà C., Sơn dùng mua đất, xe ô tô, tiêu xài cá nhân.

Ngày 20/7/2020, bà C. yêu cầu Sơn giao giấy tờ để làm thủ tục sang tên thì Sơn đưa cho bà này giấy được mua trên mạng xã hội trước đó. Qua tìm hiểu, bà C. biết giấy này là giấy giả nên yêu cầu Sơn trả lại tiền nhưng không thực hiện. Bà C. yêu cầu Sơn có tài sản thế chấp để bảo đảm thì Sơn đồng ý.

Ngày 4/8/2020, bà C. và Sơn đến một văn phòng công chứng thực hiện việc chuyển nhượng cho bà C. các tài sản, gồm quyền sử dụng đất, 3 xe máy, một xe ô tô biển số 83A-098.66… Sau đó, bà C. đi làm thủ tục sang tên xe ô tô biển số 83A-098.66 thì bị phát hiện là giấy giả. Vụ việc được bà C. trình báo Công an tỉnh Sóc Trăng.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng, các giấy tờ của Huỳnh Văn Sơn như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, xe máy là giấy được làm giả.

Ngoài chiếm đoạt tài sản của bà C., Sơn còn nhiều lần sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với số tiền nhiều tỷ đồng.