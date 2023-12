Liếc nhìn vào phòng trọ của hàng xóm, người đàn ông bị chém

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chiến Thắng (SN 1982, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, Thắng và anh H. là hàng xóm, sống cùng dãy trọ tại TP Dĩ An. Quá trình sinh sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn từ những vấn đề nhỏ nhặt dẫn đến cãi vã.

Tối 6/12, anh H. đi làm về ngang qua phòng trọ của Thắng, liếc nhìn vào trong. Do đang có hơi men trong người nên Thắng bực tức, cầm dao từ trong phòng, chạy ra chém 1 nhát vào vùng ngang đầu anh H. khiến nạn nhân bị nứt sọ.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã có mặt, khám nghiệm hiện trường. Thắng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.