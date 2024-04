Ngày 18/4, Công an Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, từ địa phương khác và nước ngoài về Đà Nẵng tiêu thụ.

Trước đó, công an phát hiện đường dây ma túy do D.Q.C. cầm đầu, hoạt động quy mô liên tỉnh, rất tinh vi. Thường xuyên liên hệ với C. có Phan Minh Trung (34 tuổi, trú Thừa Thiên Huế).

Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 12.000 viên thuốc lắc được vận chuyển về Đà Nẵng tiêu thụ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 13/3, ban chuyên án nắm được thông tin Trung sẽ đưa một lượng ma túy lớn vào Đà Nẵng để tiêu thụ nên các tổ trinh sát phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an để theo dõi.

Khoảng 11h30 ngày 14/3, tại khu vực bến xe trung tâm Đà Nẵng, lực lượng chức năng bắt quả tang Trung vừa nhận một thùng xốp. Kiểm tra bên trong, công an thu giữ 3kg ma túy đá, được ngụy trang trong những túi chè.

Đối tượng Phan Minh Trung (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mở rộng chuyên án, Công an Đà Nẵng phát hiện Trung sắp nhận thêm một kiện hàng được gửi từ nước ngoài về nên đã phối hợp với Công an Hà Nội và đơn vị vận chuyển, xác định có một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) ở nước ngoài gửi hàng về nước cho Trung.

Trưa 18/3, các trinh sát phát hiện kiện hàng trên được gửi về địa chỉ ở quận Sơn Trà nên phối hợp cùng lực lượng khác kiểm tra, phát hiện 12.000 viên thuốc lắc, được ngụy trang trong các loại đồ hộp. Tổng trọng lượng của số thuốc lắc nói trên là 4,5kg.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng đang trao đổi với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an để đấu tranh mở rộng chuyên án.