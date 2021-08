Lật mặt thiếu tá rởm chuyên nghề lừa đảo

Không phải cán bộ Công an nhưng Dương Xuân Tú (SN 1983, quê Bắc Ninh) lúc nào cũng mặc trang phục Công an nhân dân (CAND), cấp hàm thiếu tá để tìm kiếm các "con mồi" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ tới khi cùng đám bạn xuất hiện ở Bình Dương và bị Công an TP Thủ Dầu Một bắt quả tang tụ tập ăn nhậu, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch thì kẻ lừa đảo này mới bị lật mặt.

Bị bắt vì tụ tập ăn nhậu vẫn dám dọa cả Công an

Ngày 31-7, nhận tin báo của người dân trong căn nhà tại khu phố 8, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, có nhóm đối tượng tổ chức ăn nhậu giữa lúc dịch bệnh căng thẳng; trong số đó có một người mặc trang phục CAND, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một lập tức kiểm tra hành chính. Tại đây, cơ quan công an phát hiện nhóm đối tượng tụ tập ăn nhậu, nên lập biên bản vi phạm hành chính về phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội.

Đối tượng Dương Xuân Tú.

Thời điểm đó, tại bàn nhậu có một người đàn ông mặc trang phục CAND với cấp hàm thiếu tá. Khi tổ kiểm tra lập biên bản, "thiếu tá" này đứng dậy vỗ ngực và xưng tên với tổ công tác đang thi hành công vụ, tên là Dương Hoàng Việt Anh (SN 1981, ngụ phố Hàng Cá, phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Chỉ sau thời gian ngắn xác minh danh tính của "thiếu tá", thì Việt Anh mới thừa nhận mình giả danh Công an và có tên thật là Dương Xuân Tú. Sau đó, Công an khám xét căn hộ số 1015, Chung cư Biconsi Tower, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, phát hiện 2 đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ nhiều tang vật ma túy, các bảng tên Tú giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, trang phục CAND...

Dương Xuân Tú bước đầu khai nhận, năm 2017, Tú đến TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ ở nhiều nơi như: Khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh; phường 10, quận 10; Chung cư TOPAZ City, phường 4, quận 8. Trong thời gian này, Tú đặt làm giả chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Tuấn Anh (SN 1980, ngụ phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Đồng thời, Tú đặt mua nhiều phù hiệu, trang phục CAND và các loại giấy tờ khác để giả danh cán bộ có chức vụ cao.

Trong giao tiếp với mọi người, Tú thường tự giới thiệu là nhân viên kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, hoặc Công an để tạo vỏ bọc bên ngoài nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ cách ăn mặc lịch sự đến lời nói thuyết phục, Tú đã lấy lòng được nhiều người và thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản số lượng lớn.

Tang vật thu giữ.

Những phi vụ lừa tiền tỷ của thiếu tá rởm

Từ cách tạo lòng tin mình là cán bộ công an hoặc ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cao, quan hệ rộng, Dương Xuân Tú đã đứng ra nhận "nhiệm vụ" với danh nghĩa "giúp" nhiều người. Khoảng tháng 12-2020, Tú mua 1 xe ô tô hiệu Toyota Corola nguồn gốc từ Campuchia không có giấy tờ. Sau đó, Tú làm giấy tờ giả cho xe ô tô này với biển kiểm soát 51G-035.56 mang tên Nguyễn Tuấn Anh đứng tên chủ sở hữu.

Tiếp đó, Tú đã mang xe này viết giấy cầm xe cho anh H. (SN 1972, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh) để chiếm đoạt 300 triệu đồng. Ngày 16-4-2021, anh H. đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Tuấn Anh đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, mà không hay biết Tuấn Anh tên thật là Dương Xuân Tú.

Công an bắt quả tang Dương Xuân Tú ngồi ăn nhậu cùng đám bạn.

Cũng trong tháng 12-2020, Tú sinh sống tại Chung cư TOPAZ City (số 39 Cao Lỗ, phường 4, quận 8) có quen với anh V. (SN 1990, ngụ phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; tạm trú phường 8, quận 8). Lúc này, Tú tự giới thiệu với anh V. mình tên Nguyễn Tuấn Anh và "nổ" làm tại Thanh tra Chính phủ. Tin lời, anh V. nhờ Tú truy tìm một người phụ nữ lừa đảo cư ngụ tại quận 8, TP Hồ Chí Minh thì Tú đã đồng ý nhận và chiếm đoạt 100 triệu đồng. Ngày 12-5-2021, anh V. cũng đã làm đơn tố giác hành vi của Tú gởi đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, năm 2017, trong lúc đang sinh sống tại quận 10, Tú cũng dùng tên giả là Nguyễn Tuấn Anh, tự xưng là cán bộ Kiểm toán Nhà nước. Thời gian này, Tú làm quen với người phụ nữ tên G. (ngụ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Lợi dụng mối quan hệ quen biết này, Tú mượn của chị G. 850 triệu đồng. Sau đó, Tú thế chấp cho chị G. 2 xe ô tô. Trong 2 ô tô này có 1 xe ô tô Tú thuê của người khác tại TP Hồ Chí Minh, sau đó làm giả giấy tờ đứng tên Nguyễn Tuấn Anh làm chủ sở hữu; 1 xe ô tô Tú mua lại từ một người bạn và làm giấy chứng nhận đăng ký giả mang tên chủ sở hữu là Nguyễn Tuấn Anh để chiếm đoạt của chị G. tổng số tiền 1,35 tỷ đồng. Ngày 26-4-2021, chị G. đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Tuấn Anh gởi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Mới đây, vào tháng 1-2021, Tú quen biết với người tên D. (chưa rõ nhân thân lai lịch) và hứa hẹn lo cho em của D. đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An (Bình Dương) bắt về tội đánh bạc. Tú "nổ" là Công an và đã nhận của D. số tiền 400 triệu đồng qua chuyển khoản vào số tài khoản mang tên Nguyễn Tuấn Anh tại Ngân hàng ACB chi nhánh Quận 10, TP Hồ Chí Minh để lo chạy án. Sau khi nhận tiền, Tú đã chiếm đoạt và bỏ trốn đến TP Thủ Dầu Một sinh sống.

Tiếp đó, ngày 25-2-2021, Tú thuê 1 xe ô tô tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, tiếp tục làm giả giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Tuấn Anh đứng tên chủ sở hữu đem cầm cố cho anh L. (SN 1997, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) chiếm đoạt 600 triệu đồng. Ngày 3-8-2021, chị H. (vợ của anh L.) đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Tú đến Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một.

Dương Xuân Tú còn khai vào tháng 4-2021, Tú quen biết với ông D. (ngụ TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và tự xưng tên là Nguyễn Tuấn Anh làm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Tú "nổ" với ông D. mình có khả năng lo cho người nhà vợ ông D. lên chức để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Trong thời gian này, Tú còn vay của ông D. số tiền 1,8 tỷ đồng, lãi suất 6%/tháng với hình thức vay là viết giấy đặt cọc bán căn hộ đang thuê tại TP Hồ Chí Minh. Để tạo niềm tin cho ông D, Tú làm giấy tờ giả do Nguyễn Tuấn Anh đứng tên chủ sở hữu căn hộ. Tổng số tiền Tú chiếm đoạt được của ông D. hơn 3 tỷ đồng. Sau đó, ông D. nhiều lần yêu cầu Tú trả tiền nhưng không được. Biết bị lừa, ông D. đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Tú gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Vào tháng 4-2021, Tú sử dụng các giấy tờ giả gồm chứng minh nhân dân, căn cước, bằng lái xe… mang tên Dương Hoàng Việt Anh đến thuê căn hộ 1015 Chung cư Biconsi, phường Phú Lợi. Trong thời gian này, Tú gặp nhiều người và tự giới thiệu là nhân viên của Thanh tra Chính phủ hoặc là cán bộ công tác trong ngành Công an. Biết anh H. đã từng làm việc có thời hạn trong ngành Công an, có nguyện vọng xin làm việc trong ngành nên Tú hứa hẹn sẽ lo cho H. được vào ngành Công an với số tiền 400 triệu đồng. Đến khoảng cuối tháng 5-2021, Tú cùng đối tượng môi giới 2 lần nhận tiền của gia đình H. tổng cộng 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, chúng đã sử dụng số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Chưa dừng lại, tháng 6-2021, thông qua mạng xã hội, Tú lấy tên là Dương Hoàng Việt Anh đặt mua một bộ trang phục CAND cùng quân hàm cấp thiếu tá, 3 mũ kê pi với số tiền 2,5 triệu đồng, mục đích tạo lòng tin với mọi người là mình đang công tác trong lực lượng CAND. Tú tự xưng là Dương Hoàng Việt Anh với danh nghĩa là cán bộ đang công tác tại Công an tỉnh Bình Dương đã nhận lo cho một trường hợp hiện đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm thanh thiếu niên số 2 thuộc huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh sớm được bảo lãnh về trước thời hạn. Với cú lừa này, Tú đã chiếm đoạt 200 triệu đồng của gia đình nạn nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một đã tạm giữ hình sự Dương Xuân Tú để điều tra mở rộng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những ai từng nạn nhân của Tú sớm đến cơ quan công an trình báo. Mọi thông tin trình báo liên hệ điều tra viên Nguyễn Hoài Nam (ĐT: 0933002033) hoặc điều tra viên Hồ Thọ Hải (ĐT: 0919739939).

Đ.Mừng-V.Lâm

