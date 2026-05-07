Lập trang giả lừa bán iPhone, máy tính giá rẻ rồi chiếm tiền cọc

Thời gian gần đây, tại Hải Phòng xuất hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng chiêu trò lập fanpage giả mạo bán điện thoại, máy tính, đồng hồ giá rẻ.

Các đối tượng thường tạo fanpage có tên gần giống những trang bán hàng uy tín, sử dụng logo, hình ảnh, video và nội dung quảng cáo sao chép từ trang thật nhằm tạo lòng tin với người mua.

Trên các trang này, nhóm lừa đảo đăng bán iPhone, laptop, đồng hồ thông minh với giá thấp hơn thị trường từ 20-40%, kèm cam kết hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ. Chúng thường viện lý do “hàng xách tay”, “sale nội bộ” hoặc “thanh lý kho” để hợp thức hóa mức giá rẻ bất thường.

Đối tượng Bùi Bảo Ngọc cùng đồng bọn bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi có khách liên hệ, các đối tượng nhanh chóng tư vấn qua tin nhắn, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để “giữ suất mua” hoặc “đặt đơn hàng”. Số tiền đặt cọc dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, một số đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa fanpage hoặc đổi tên tài khoản để tránh bị truy vết. Một số khác tiếp tục dẫn dụ nạn nhân chuyển thêm tiền với lý do phát sinh phí vận chuyển, hải quan hoặc bảo hiểm.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng, chỉ riêng tháng 4, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ hai nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức lập fanpage giả mạo để chiếm đoạt tiền đặt cọc mua điện thoại, máy tính và đồng hồ thông minh.

Một trong các đối tượng là Ngọ Văn Thắng (23 tuổi, trú tại xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh). Thắng lập fanpage “Mạnh Lâm TaoBao”, giả mạo trang “Lâm Taobao” chuyên mua hộ điện thoại, máy tính từ Trung Quốc.

Đối tượng sao chép bài viết quảng cáo, hình ảnh sản phẩm từ fanpage thật để đăng lại, đồng thời đưa ra mức giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút khách mua. Khi khách đồng ý giao dịch, Thắng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc từ 500.000 đồng đến một triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Thắng tiếp tục viện lý do đổi tiền sang Nhân dân tệ hoặc yêu cầu chuyển thêm tiền để chiếm đoạt. Khi bị phát hiện, đối tượng lập tức chặn liên lạc với khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 12/2025 đến ngày 24/4, Thắng đã chiếm đoạt gần 39 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Bùi Bảo Ngọc (25 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) cùng một số đối tượng liên quan đã lập fanpage giả mạo “Lâm Taobao” để lừa khách chuyển tiền đặt cọc mua hàng.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc và đồng bọn khai nhận từ đầu năm 2026 đến ngày 24/4 đã chiếm đoạt hơn 105 triệu đồng của 4 nạn nhân tại Hải Phòng và Hà Nội. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên tin vào các sản phẩm có giá rẻ bất thường trên mạng xã hội, đồng thời cần kiểm tra kỹ thông tin fanpage trước khi giao dịch.

Người dân được khuyến nghị ưu tiên mua bán qua các nền tảng thương mại điện tử uy tín, không chuyển tiền đặt cọc cho cá nhân hoặc tổ chức không rõ danh tính. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.