Lập "tổng hành dinh", thuê 10.000 tài khoản facebook để lừa bán lô, đề

Dân trí Trần Văn Bắc thuê 1 căn hộ chung cư làm "tổng hành dinh", thuê gần chục nhân viên, dùng 10.000 tài khoản facebook đăng bài lừa đảo bán số lô, số đề.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Văn Nam (SN 1998, quê Pleiku, Gia Lai), Hoàng Văn Hoan (SN 1995, quê Vị Xuyên, Hà Giang), Nghiêm Xuân Đức (SN 2004, quê Duy Tiên, Hà Nam), Dư Trọng Nghĩa (SN 1995, ở Ứng Hòa, Hà Nội), Trần Xuân Hòa (SN 1999, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội), Bùi Văn Thiện (SN 1994, quê Lạc Sơn, Hòa Bình) và Hà Duy Tuấn (SN 1993, quê Thái Thụy, Thái Bình).

Đồng thời, Công an quận Hà Đông đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xử lý đối tượng Trần Văn Bắc (SN 1992, trú tại Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội). Bắc là đối tượng đang có Quyết định truy tìm của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Bình do liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua hình thức sử dụng mạng máy tính.

Đối tượng Trần Văn Bắc tại "tổng hành dinh" của mình.

Trước đó, ngày 29/4, Công an quận Hà Đông bất ngờ kiểm tra hành chính phòng 2023, tòa A, Chung cư SAMSORA (105 phố Chu Văn An), phát hiện 10 đối tượng bên trong cùng 37 chiếc máy tính xách tay được kết nối với khoảng 100 Dcom-4G (thiết bị kết nối mạng internet), nhiều điện thoại di động, thẻ ngân hàng các loại…

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông xác định, Trần Văn Bắc đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người hám lợi, muốn "đổi đời" bằng việc đánh lô, đề trái phép để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắc tự nghĩ ra các con số, sau đó sử dụng facebook tự giới thiệu, đưa thông tin là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc, mỗi ngày đều có được một bộ số lô, số đề, số 3 càng chính xác, đánh là sẽ trúng theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở hàng ngày. Bắc cùng các đồng phạm rao bán số lô với giá 7 triệu đồng/số; số đề 20 triệu đồng/số, số 3 càng 40 triệu đồng/số.

Từ cuối tháng 3/2021, Trần Văn Bắc thuê phòng 2023, tòa A, chung cư SAMSORA, bố trí làm "tổng hành dinh", lắp đặt máy tính và thuê người làm. Bắc mua 37 chiếc máy tính xách tay và thuê người cài phần mềm MaxCare (phần mềm quản lý các tài khoản facebook đã bị hack, đăng nhập tự động và đăng bài tự động trên các tài khoản facebook).

Tiếp đó, Bắc thuê khoảng 10.000 tài khoản facebook đã bị hack, cài vào 37 máy tính xách tay (mỗi máy khoảng 300 tài khoản facebook và đều được cài phần mềm MaxCare để đăng tự động vào số tài khoản này các bài, thông tin giả mạo để câu khách).

Đối tượng cũng mua khoảng 100 chiếc Dcom-4G, một máy in màu và nhiều tài khoản ngân hàng, nhiều điện thoại với nhiều sim số khác nhau.

Ngoài 2 đối tượng được thuê chuyên đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, Bắc tuyển 7 nhân viên, trả lương 5 triệu đồng/tháng với nhiệm vụ đăng bài, đưa thông tin vào các tài khoản facebook; quản lý, kiểm soát máy tính, hỗ trợ kỹ thuật việc đăng bài, đưa thông tin trên các tài khoản facebook trong nhóm…

Các bài đăng đều do Bắc soạn, chuẩn bị rồi gửi đến tất cả các máy tính này vào khoảng 19h hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Nội dung bài viết đều công khai số điện thoại, zalo của Bắc nhưng dưới nhiều cái tên khác nhau.

Bảy "nhân viên" của Bắc chỉ phụ trách đăng bài vào các tài khoản facebook. Khi có người có nhu cầu liên hệ mua số lô, số đề, Bắc sẽ trực tiếp giao dịch, trao đổi, tư vấn và xưng tên là Lê Anh Dũng với danh nghĩa là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, thậm chí là Phó trưởng phòng của công ty này.

Khi người mua mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khoản, Bắc cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt và dừng giao dịch.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, với thủ đoạn trên, Trần Văn Bắc cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt được của ít nhất 3 người tại Hải Phòng, Hà Nội và Hòa Bình với số tiền gần 100 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Hà Đông đề nghị ai là bị hại liên quan đến các đối tượng trên liên hệ Công an quận Hà Đông (gặp Điều tra viên Trần Đình Trọng - Đội Điều tra tổng hợp, số ĐT: 0948.408.662 - 0983.143.143) để phối hợp giải quyết.

Tiến Nguyên