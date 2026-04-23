Lập công ty bình phong, dựng giao dịch ảo để “rút ruột” thẻ tín dụng

Sáng 23/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Kim Hòa (33 tuổi), Đào Thị Kiều Oanh (37 tuổi) cùng 36 đồng phạm về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 29/4.

Theo cáo trạng, Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa quen biết nhau khi cùng làm nhân viên tư vấn, quản lý nhóm và giám sát tại một số công ty tài chính như FE Credit, Smartnet, Bankus…

Các bị cáo đứng nghe VKS công bố cáo trạng (Ảnh: Xuân Duy).

Tháng 7/2022, Oanh nhờ Huỳnh Văn Lâm (người yêu) đứng tên thành lập Công ty P&L nhằm tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset. Đến tháng 10/2022, Oanh gặp lại Hòa và thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng (tương đương 50% vốn), thuê nhà mở chi nhánh, mua sắm trang thiết bị để hoạt động.

Dưới vỏ bọc tư vấn tài chính, các bị cáo tổ chức chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng thông qua hình thức “rút tiền mặt từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM”. Khi tư vấn, nhóm này quảng cáo là không mất phí, nhưng thực tế giữ lại và chiếm đoạt 25-27% trên tổng số tiền giao dịch của khách hàng.

Để thực hiện hành vi, Oanh mua dữ liệu thông tin khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đồng thời đăng ký, mượn hoặc thuê các gian hàng kinh doanh online (gian hàng ảo) có chức năng thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán điện tử.

Về phía Hòa, bị cáo thuê người viết phần mềm che giấu số điện thoại gọi đi, tạo số điện thoại ảo; đồng thời thuê Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Đức Bình làm nhân viên IT để quản lý hệ thống website phục vụ hoạt động.

Oanh và Hòa còn thỏa thuận với Lê Thị Tuyết Hương (chị ruột của Hòa) và Dương Bảo Trâm (chị họ) thực hiện việc “giải ngân”, ứng trước tiền từ tài khoản cá nhân chuyển cho khách hàng, tương ứng 75% giá trị giao dịch, và được hưởng 1% phí.

Sau khi tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng được thanh toán qua các cổng điện tử, số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của Oanh (đứng tên chủ các gian hàng ảo). Oanh tiếp tục chuyển cho Hương và Trâm để khấu trừ số tiền đã ứng trước và phí giải ngân. Phần còn lại được Hương và Trâm chuyển lại cho Hòa để chi trả chi phí hoạt động, lương thưởng cho nhân viên. Số tiền thu lợi sau cùng được Oanh và Hòa chia nhau.