Cảnh báo rủi ro từ vụ nghi bị "quẹt trộm" 95 triệu đồng trong thẻ tín dụng

Ngày 5/3, theo chia sẻ của tài khoản N.N. trên một diễn đàn mạng xã hội, cô đã làm rơi thẻ tín dụng cá nhân. Sau đó, một người nhặt được chiếc thẻ và bị nghi đã sử dụng để thanh toán các sản phẩm công nghệ ở trung tâm thương mại. Người đăng bài cho biết tổng số tiền giao dịch lên tới 95 triệu đồng. Các mặt hàng đã mua bao gồm một chiếc iPhone và đồng hồ thông minh của Apple.

Sau khi phát hiện sự việc, chủ thẻ cho biết đã trình báo cơ quan công an và đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Ngày 6/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin và giao công an phường xác minh, xử lý vụ việc. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo lại sau.

Một số loại thẻ ngân hàng (Ảnh: Vĩ Quang).

Trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây là một ví dụ điển hình cho những hệ lụy có thể xảy ra khi thẻ tín dụng bị thất lạc.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, TS Đoàn Trung Sơn, chuyên gia an ninh mạng, đưa ra lời khuyên khách hàng cần ngay lập tức liên hệ ngân hàng để đề nghị khóa thẻ ngân hàng, đồng thời, cập nhật thông tin phát sinh giao dịch mới từ ngân hàng sau khi khóa thẻ. Sau đó, khách hàng cần chủ động đề nghị hủy các giao dịch lạ mà chủ tài khoản đã không thực hiện.

"Nếu bị mất tiền trong tài khoản thì có thể thông báo với công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý", chuyên gia nói.

Việc làm rơi hoặc để lộ thông tin thẻ tín dụng có thể kéo theo nhiều rủi ro tài chính nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh các hình thức thanh toán không tiếp xúc và giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến.

Không ít ngân hàng đã nhiều lần cảnh báo người dùng cần cẩn trọng trong việc bảo quản thẻ, bởi chỉ cần thẻ rơi vào tay người khác, kẻ xấu có thể lợi dụng để thực hiện các giao dịch mua sắm giá trị lớn, gây thiệt hại cho chủ thẻ trước khi kịp phát hiện và khóa thẻ.

Một số loại thẻ ngân hàng (Ảnh: Mỹ Tâm).

Ông Sơn chỉ ra thêm một số trường hợp khiến khách hàng bị mất tiền trong thẻ tín dụng ngoài làm rơi thẻ.

Đơn cử là kẻ gian "hack" tài khoản thẻ tín dụng là cài mã độc trên thiết bị nạn nhân để thu thông tin thẻ, thông qua việc để nạn nhân click vào các đường liên kết lạ trên email, chat, website thương mại điện tử... Ngoài ra, kẻ gian mua bán thông tin tài khoản ngân hàng từ các tổ chức tội phạm mạng.

Kẻ gian cũng có thể tấn công chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng sử dụng kỹ thuật skimming - đánh cắp thông tin thẻ tín dụng bằng thiết bị khác. Có thể kể đến việc dùng máy ghi âm ghi lại âm thanh tại ATM để phân tích mã số PIN được nhập, gắn camera tại các điểm rút tiền ATM để chụp lấy thông tin liên quan hành vi gõ phím của nạn nhân để lấy mã PIN.

"Gần đây, tội phạm làm giả căn cước công dân hoặc chứng minh thư của chủ tài khoản ngân hàng, thuê người đến các đại lý của ngân hàng để yêu cầu thay đổi số điện thoại gắn với tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Nếu thực hiện trót lọt, kẻ gian sẽ lấy được tài khoản thẻ ngân hàng của nạn nhân", ông Sơn nói.

Một cách phổ biến khác mà ông chỉ ra là tội phạm chiếm đoạt quyền kiểm soát sim điện thoại, từ đó nâng cấp chiếm đoạt các tài khoản khác như mạng xã hội, ví điện tử và tài khoản thẻ ngân hàng.

Do đó, theo chuyên gia an ninh mạng người dùng cần thận trọng trong việc bảo vệ thông tin thẻ ngân hàng khi tham gia các giao dịch hoặc trao đổi trên môi trường mạng.

Ông cho rằng, khách hàng cần thiết lập bảo mật tài khoản ngân hàng 2 lớp và đồng thời bảo vệ mã OTP, sử dụng thông tin sinh trắc học để nâng cao mức độ an toàn, bảo mật của thông tin tài khoản ngân hàng.

Khách cũng cần tránh bị lừa đảo chiếm đoạt quyền điều khiển sim điện thoại thông qua các cuộc gọi lạ đề nghị hỗ trợ nâng cấp sim 3G lên 4G.

Ngoài ra, người dùng thẻ cũng không nhấn vào các liên kết lạ trên mạng và tránh tham gia các giao dịch không an toàn, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai nếu thấy không an toàn trên các nền tảng khác nhau.

"Cần đảm bảo an toàn tại các nơi thanh toán thẻ như ATM hoặc quầy quẹt thẻ POS", ông gợi ý.