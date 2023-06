Lào Cai: Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến trong đêm

Hai nhóm thanh niên do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn nhau hỗn chiến bị công an huyện Bảo Thắng phát hiện bắt giữ (Ảnh: Đài PTTH Lào Cai).

Ngày 20/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 15/6, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Bảo Thắng phát hiện một nhóm thanh niên dùng khoảng 10 xe gắn máy các loại, xe không gương chiếu hậu, nẹt pô, kẹp 3, 4 không đội mũ bảo hiểm, cầm theo dao, kiếm, gậy, túyp sắt di chuyển từ khu vực xã Sơn Hà đến khu vực xã Xuân Giao, huyện này.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng chỉ đạo triển khai tập trung lực lượng, Tổ công tác do Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng tiến hành rà soát, xác minh nhằm ngăn chặn kịp thời, không để hỗn chiến xảy ra.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên khoảng 22 người đang di chuyển bằng xe máy từ hướng xã Xuân Giao đi xã Gia Phú.

Khi thấy lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành áp sát, bắt giữ được 22 đối tượng, thu nhiều hung khí nguy hiểm và 7 xe mô tô các loại, đưa về trụ sở điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, La Thành Long (SN 2006, hộ khẩu thường trú tại thôn Cù Hà, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) khai nhận, do có mẫu thuẫn trên mạng xã hội với 1 thanh niên tên Nguyễn Văn Huy (SN 2007, thôn Giao Ngay, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai), nên Long hẹn nhóm của Huy đánh nhau .

Long gọi điện thoại cho nhiều thanh niên khác tụ tập, chuẩn bị nhiều loại hung khí để đi đánh nhau… khi di chuyển từ khu vực xã Sơn Hà đến khu vực xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an huyện Bảo Thắng tiếp tục điều tra, làm rõ.