Lãnh đạo Công an TPHCM thông tin về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Dân trí Công an TPHCM nhận định, vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong là sự việc đau lòng và sẽ quyết liệt điều tra, xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm.

Tối 31/12, Công an TPHCM tổ chức gặp mặt báo chí thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong năm 2021.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc cháu N.T.V.A. (8 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong đang gây xôn xao dư luận, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TPHCM - cho biết, công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh điều tra quyết liệt, củng cố hành vi, chứng cứ để làm vụ án điểm.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TPHCM (Ảnh: Hoàng Thuận).

"Đây là vụ việc đau lòng. Trong quá trình điều tra, nếu tài liệu, chứng cứ đủ cơ sở thì cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh. Nếu phát hiện thêm hành vi phạm tội khác sẽ tiếp tục xử lý nghiêm minh" - Đại tá Quang khẳng định.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng cho biết sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử với mục đích cảnh tỉnh, răn đe chung cho toàn xã hội, không để tái diễn những vụ việc đau lòng tương tự.

"Cần gióng lên hồi chuông về các vụ việc như thế và có các giải pháp về xã hội phòng ngừa, nâng cao hiểu biết của người dân về quyền của trẻ em. Cơ quan báo chí giám sát, tuyên truyền cho người dân hiểu biết về các hành vi vi phạm pháp luật" - Đại tá Quang chia sẻ.

Lý giải nguyên nhân xảy ra vụ việc, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an quận Bình Thạnh - cho rằng đó là yếu tố ly hôn giữa cha mẹ bé A.; trách nhiệm, sự quan tâm của ông bà, người thân và mối quan hệ, giao lưu cộng đồng.

"Hiện trường là căn hộ cao cấp, kín. Thời điểm xảy ra vụ việc, dù đã hết giãn cách nhưng ảnh hưởng của dịch vẫn còn nên đa số người dân ít tiếp xúc, quan tâm đến hàng xóm" - Thượng tá Đạt cho hay.

Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho rằng, cần nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho người dân và sự giám sát của hệ thống chính quyền, Hội phụ nữ, trẻ em.

Ngoài ra, các chung cư cũng cần gia tăng lực lượng bảo vệ, nắm tình hình, báo cáo địa phương xử lý khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Diễn biến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong Chiều 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn phường 22 (quận Bình Thạnh) cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn nghi do bị đánh đập, bạo hành. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 có mặt tại bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan. Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác. Ngày 31/12, Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, cha ruột cháu A.) để điều tra, làm rõ về hành vi ngược đãi, hành hạ con cái. Tại cơ quan công an, Trang khai có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với ông Thái từ tháng 6/2020, cháu A. là con riêng của ông Thái. Cả 3 người sống tại căn hộ trong chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh. Ngày 22/12, cháu A. được cho là làm bài sai nên Trang la mắng, dùng cây gỗ đánh vào mông 5-6 cái và dùng chân đá vào mông cháu. Tối cùng ngày, Trang phát hiện cháu A. bị nôn ói nên chạy đến đỡ cháu dậy và gọi điện thoại cho ông Thái về sơ cứu rồi cùng bảo vệ tòa nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu A. không qua khỏi. Ngoài ra, Trang còn khai nhận vào tháng 9, 10 cũng có 2 đến 3 lần dùng roi mây đánh và la mắng cháu trong lúc dạy học, đánh vào vùng mông cháu A.

