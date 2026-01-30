Làm rõ vụ trộm tiền của đoàn thiện nguyện đang trao quà cho học sinh

Ngày 30/1, Công an xã Châu Bình (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa làm rõ vụ trộm cắp xảy ra trong quá trình một đoàn thiện nguyện tổ chức trao quà cho học sinh trên địa bàn.

Trước đó, ngày 28/1, anh Đ.N.N. (SN 1994, trú phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội), trưởng đoàn thiện nguyện, đến Công an xã Châu Bình trình báo về việc đoàn bị mất số tiền 40 triệu đồng. Đây là khoản kinh phí được chuẩn bị để trao hỗ trợ cho học sinh Trường Tiểu học Châu Bình 2.

Nguyễn Trọng Quân cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Châu Bình).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Châu Bình nhanh chóng vào cuộc rà soát, thu thập thông tin, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc.

Chỉ sau 2 giờ xác minh, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Trọng Quân (SN 1992, trú xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình).

Theo cơ quan công an, Quân là bạn của một thành viên trong đoàn thiện nguyện và không tham gia các hoạt động của đoàn. Công an xã Châu Bình đang lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.