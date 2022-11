Ký "khống" chứng từ giúp hiệu trưởng, một hiệu phó bị khởi tố

Sáng 4/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Tô Viết Tài (32 tuổi) - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (chi nhánh Đắk Lắk) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Tô Viết Tài (áo trắng) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra, tháng 11/2020, trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk tổ chức bàn giao tài chính khi ông Nguyễn Trọng Hòa (nguyên Hiệu trưởng nhà trường) nghỉ hưu. Từ đó, phát hiện 20 bộ hồ sơ thanh toán có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tài chính, lập "khống" hóa đơn.

Cụ thể, vào tháng 10/2020, ông Nguyễn Trọng Hòa (nguyên Hiệu trưởng) và ông Trần Văn Khương (phụ trách kế toán nhà trường) đã lập, hoàn thành thanh toán 20 bộ hồ sơ, chứng từ "khống" để thanh toán các nội dung chi công tác phí, chi tiếp khách, chi hợp đồng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, chi mua sắm sửa chữa, với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

Thời điểm ký "khống" những hồ sơ, chứng từ này được xác định trước lúc ông Hòa nghỉ hưu… 2 ngày.

Ngay sau đó, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, tháng 5/2022, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hòa và Trần Văn Khương cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguyên Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk cùng kế toán đã nhờ ông Tài ký "khống" 4 phiếu đề nghị thanh toán (Ảnh: Uy Nguyễn).

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định Tô Viết Tài với chức vụ, quyền hạn là Trưởng phụ trách cơ sở Đắk Lắk thuộc Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (từ tháng 2/2020-1/2021) và Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam phụ trách cơ sở Đắk Lắk (từ tháng 1/2021 - nay) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.

Cụ thể, khi ông Hòa và ông Khương liên hệ nhờ ký "khống", Tài đã ký vào 4 giấy đề nghị thanh toán và ký nhận tiền trên 4 phiếu chi ngày 28/10/2020 của trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk đối với 4 bộ hồ sơ thanh toán tiền hợp đồng tuyển sinh bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Đây là những bộ hồ sơ lập khống, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 440 triệu đồng.

Sau khi xảy ra sự việc, các đối tượng đã nộp lại toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.