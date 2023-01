Kiến nghị đóng cửa nếu phát hiện ma túy tại vũ trường, quán karaoke, resort

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) cho biết: Năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công gần 24.000 vụ, bắt giữ hơn 36.000 đối tượng phạm tội về ma túy.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu giữ 742 kg heroin, gần 1,86 tấn và 3,7 triệu viên ma túy tổng hợp. Lực lượng Công an đấu tranh triệt xóa hơn 450 điểm, tụ điểm; xử lý hình sự 837 đối tượng.

Ngày 25/12/2022, kiểm tra bất ngờ, lực lượng chức năng phát hiện 139 người dương tính với ma túy trong quán bar Paradise ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối với tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm, lực lượng Công an trên toàn quốc đã đấu tranh 1.563 vụ, xử lý hình sự 2.863 đối tượng; xử lý hành chính hơn 6.000 đối tượng có các hành vi liên quan đến ma túy và vi phạm khác tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm.

Đặc biệt, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm trở lại bình thường, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng mạnh, có những vụ phát hiện hàng trăm đối tượng dương tính với ma túy. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, thời gian tới lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ chủ động nắm chắc tình hình, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án và đấu tranh, điều tra xử lý tội phạm về ma túy.

Đồng thời, triển khai mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy phức tạp nổi lên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong đó, tập trung triển khai lực lượng thực hiện có hiệu quả Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc phải làm tốt công tác phòng ngừa tại cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự như: quán bar, vũ trường, karaoke, Resort, chung cư cao cấp.

"Nếu phát hiện những cơ sở này có vi phạm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì chúng tôi sẽ yêu cầu công an các địa phương kiến nghị với cấp ủy chính quyền, đặc biệt là UBND các cấp rút giấy phép đóng cửa", Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh.