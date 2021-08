Kiểm tra xe ô tô chạy quá tốc độ, công an phát hiện nhiều hung khí

Dân trí Từ việc kiểm tra một chiếc xe ô tô vi phạm giao thông, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hung khí được nhóm đối tượng chuẩn bị để đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

CSGT dừng xe chạy quá tốc độ đã phát hiện nhóm đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ Công an Quảng Ninh, chiều 29/8, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh đã bàn giao toàn bộ người, tang vật, phương tiện trong vụ xe ô tô chạy quá tốc độ quy định còn mang theo nhiều hung khí trên xe cho Công an TP Uông Bí để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó vào lúc 0h10 ngày 27/8, trên quốc lộ 18 (thuộc phường Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh), thông qua thiết bị đo tốc độ, Đội CSGT số 1 đã phát hiện xe ô tô con BKS: 14A-347.18 chạy quá tốc độ nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên xe ô tô ngoài lái xe là Vũ Công Lợi (ở Yên Hải, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) còn có 4 thanh niên khác.

Hung khí trên ô tô bị cơ quan công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đặc biệt, khi kiểm tra xe, Tổ công tác phát hiện tại vị trí để chân của hàng ghế sau có 4 con dao cán gỗ dài, lưỡi kim loại, một đầu nhọn, đầu còn lại là lưỡi sắc, các lưỡi dao dài từ 20cm - 46cm.

Các đối tượng khai nhận số hung khí mang theo là để đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân tại thị xã Đông Triều. Ngoài ra, tiến hành test nhanh, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy.

An Nhiên