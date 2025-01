Kiểm tra Club For You ở Đà Nẵng, phát hiện hàng loạt bình "khí cười"

Ngày 21/1, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã phát hiện 8 trường hợp dương tính với ma túy, trong đó có 6 đối tượng đến từ các tỉnh khác. Lực lượng chức năng cũng bắt quả tang một vụ vận chuyển ma túy.

Đặc biệt, tại Club For You, phường Bình Thuận, khi kiểm tra, công an phát hiện 17 bình khí N2O (khí cười) cùng một số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an phát hiện và tạm giữ nhiều bình khí N2O cùng một số hàng hóa không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua quá trình test nhanh đối với khách sử dụng dịch vụ và nhân viên của quán, với tổng số khoảng 100 người, công an phát hiện một khách của quán dương tính với ma túy.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên quán Club For You bị phát hiện vi phạm. Vài tháng trước, lực lượng chức năng cũng ghi nhận 5 trường hợp dương tính với ma túy tại địa điểm này.

Theo Công an quận Hải Châu, việc tăng cường kiểm tra và xử lý các tụ điểm có nguy cơ cao về tội phạm ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán.