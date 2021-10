Không được thăm nuôi trong tù, sát hại bố mẹ và em gái khi ra trại

Dân trí Thời gian chấp hành án phạt tù, nhiều lần đề nghị gia đình đưa hai con đến trại thăm nuôi không được, Hiếu nảy sinh ý định sát hại bố mẹ và em gái.

Cơ quan chức năng di lý đối tượng Trần Văn Hiếu về cơ quan công an

Tối 25/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Trần Văn Hiếu đã thừa nhận hành vi sát hại bố mẹ đẻ và em gái ruột vào ngày 22/10.

Hiếu khai nhận, ngày 13/10, Hiếu hết thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) và trở về địa phương cư trú ở nhà bố mẹ đẻ ở thôn Tuấn Mỹ.

Gia đình Hiếu gồm có 4 người: Ông Trần Định Luật - bố Hiếu, bà Bùi Thị Thoa - mẹ Hiếu, chị Trần Thị Thảo - em gái Hiếu cùng cháu Trần Quang M (SN 2014).

Hiếu được bố mẹ thông báo, yêu cầu nhận cháu M là con đẻ nhưng Hiếu không nhận vì cho rằng M không phải con mình.

Sáng 22/10, Hiếu uống rượu, bực tức và nhớ đến việc trong thời gian thụ án đã nhiều lần đề nghị gia đình đưa hai con đến trại thăm nuôi mà không được nên nảy sinh ý định sát hại bố mẹ và em gái.

Đối tượng Trần Văn Hiếu tại cơ quan công an

Khoảng 7h10 ngày 22/10, Hiếu chém chị Thảo khi nạn nhân đang quét sân. Sau đó, gã sát nhân giết bà Thoa lúc bà đi làm về. Khoảng 13h cùng ngày, ông Luật trở về nhà, Hiếu tiếp tục truy sát bố đẻ.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang xác định hung thủ sát hại 3 nạn nhân trên là Trần Văn Hiếu. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương bằng xe máy.

Vì tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc với đối tượng Trần Văn Hiếu.

Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lạng Giang thức trắng hai ngày đêm truy tìm đối tượng.

Qua hình ảnh trích xuất camera an ninh các khu vực, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định lịch trình di chuyển dày đặc của đối tượng, qua 8 địa phương ở phía Bắc như: Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình rồi ngược lên Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng

Quá trình truy bắt, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, công an các tỉnh, thành, đặc biệt là Công an tỉnh Lào Cai. Chiều 24/10, Hiếu đã bị lực lượng công an bắt giữ, sau 53 giờ lẩn trốn.

Sáng 25/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã di lý Trần Văn Hiếu từ Lào Cai về trụ sở đơn vị tại TP Bắc Giang.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trên, chiều 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Lê Ánh Dương đã quyết định thưởng "nóng" 104 triệu đồng cho 5 tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh); Công an huyện Lạng Giang, Công an huyện Hiệp Hòa, Công an TP Bắc Giang cùng 17 cá nhân; tặng Bằng khen cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Anh Sơn - Trưởng Công an huyện Lạng Giang, Trung tá Hoàng Văn Hiếu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự.

