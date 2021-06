Không đòi được tiền, mang dầu đốt nhà con nợ lúc nửa đêm

Dân trí Bùi Văn Hùng cho con ông Đ.V.V. (ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) vay 40 triệu đồng. Nhiều lần đòi nợ không được nên bực tức, nửa đêm Hùng mang chai dầu hỏa sang đốt nhà ông V.

Đối tượng Bùi Văn Hùng (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa cho biết, vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" đối với Bùi Văn Hùng (sinh năm 1973, trú tại thôn Khoát, Đông Lỗ, Hiệp Hòa).

Trước đó ngày 20/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của ông Đ.V.V (SN 1964, trú tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa) về việc khoảng 1h rạng sáng ngày 20/3/2021, khi đang ngủ, gia đình ông phát hiện có mùi khét, khi dậy kiểm tra thì thấy đang cháy lớn tại cửa nhà.

Qua xem lại camera, gia đình ông V phát hiện có một đối tượng mặc áo mưa, đeo khẩu trang kín che mặt đã đốt cửa của gia đình ông. Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Bùi Văn Hùng sinh năm 1973, trú tại thôn Khoát, Đông Lỗ.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2018, Hùng cho con trai của ông V (sống cùng nhà ông V) vay số tiền 40 triệu đồng, do nhiều lần đòi nợ không được, nảy sinh bức xúc. Nửa đêm ngày 20/3/2021, Hùng mặc quần áo mưa, đeo khẩu trang mang theo 1 chai dầu hỏa từ nhà sang châm lửa đốt cửa nhà ông V, sau đó Hùng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hậu quả, gây hư hỏng cửa xếp của gia đình ông V với thiệt hại khoảng gần 3 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Hùng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bá Đoàn