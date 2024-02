Không chấp nhận đơn xin hoãn thi hành án của Trang "Nemo"

Ngày 27/2, TAND quận 10 (TPHCM) đã ra quyết định thi hành án 9 tháng tù đối với Nguyễn Xuân Hương Trang (32 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo") về tội Gây rối trật tự công cộng, đồng thời đã có thông báo gửi đến Trang.

Trước đó, Trang "Nemo" có đơn xin hoãn thi hành án. Sau khi xác minh, TAND quận 10 có thông báo đến Trang rằng đơn yêu cầu xin hoãn của bị cáo không được chấp nhận và ra quyết định thi hành án.

Trang "Nemo" tại tòa phúc thẩm (Ảnh: Xuân Duy).

Tháng 9 năm ngoái, TAND TPHCM tuyên y án 9 tháng tù đối với Trang "Nemo", Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam 1 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi TAND TPHCM tuyên án, hồ sơ đã chuyển về TAND quận 1 để tòa này tiếp tục thụ lý trở lại và ra quyết định thi hành án đối với Trang "Nemo". Sau khi tiếp nhận hồ sơ, TAND quận 1 đã ra quyết định và làm thủ tục ủy thác sang TAND quận 10 (TPHCM) để tòa quận 10 ra quyết định thi hành án đối với Trang.

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

Gần 15h ngày 16/1, My cùng Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài.

Khoảng 15h, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh Khanh.

Toàn bộ sự việc được Trang livestream trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến vụ ẩu đả. Sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng.

Lực lượng công an phải đến giải tán đám đông, vãn hồi trật tự.

Sau đó, Khanh và Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, Khanh thương tích 3%.