Khởi tố vụ đánh công an tại khu cách ly tập trung

Dân trí Chiều 8/7, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án "chống người thi hành công vụ" xảy ra tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Theo Công an TP Cà Mau, do mâu thuẫn từ trước, nên tối 4/7, dù đang trong khu cách ly tập trung của tỉnh Cà Mau, Nguyễn Chí Hiếu Minh Thanh (SN 1999, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) vẫn lao vào ẩu đả với H.C.M. Sự việc sau đó được báo đến lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến 23h20 cùng ngày, hai cán bộ Công an TP Cà Mau làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly là anh T.Q.H. và N.Q.K. cùng với cán bộ y tế N.T.T. mời Thanh ra một phòng khác để làm việc.

Trong lúc anh H. hỏi tên, địa chỉ của Thanh thì Thanh không đồng ý làm việc và dùng tay đánh vào mặt anh H. Sau đó, Thanh tiếp tục vật, siết cổ anh H. đè xuống nền gạch thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế.

Ngày 6/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau có quyết định khởi tố vụ án "chống người thi hành công vụ".

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Huỳnh Hải