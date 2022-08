Khởi tố vụ án ô tô tông 8 người tại cây xăng ở Hà Nội

Trao đổi với PV Dân trí tối muộn 13/8, đại diện Công an quận Đống Đa - Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Công Hán (35 tuổi) ở Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan công an, khoảng 21h55 ngày 12/8, chiếc xe ô tô Honda City BKS 30H-788.xx do lái xe Ngô Công Hán điều khiển theo hướng Cầu Giấy đi Ngã Tư Sở. Khi tới khu vực cây xăng tại số 111 đường Láng, chiếc xe bất ngờ lao vào cây xăng, đâm hàng loạt xe máy, làm 8 người bị thương; chiếc ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng.

Tài xế Hán thời điểm gây ra vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Vũ).

Tại cơ quan công an, lái xe Hán cho biết, trước đó anh đi dự liên hoan sinh nhật bạn và có sử dụng rượu bia. Tài xế này khai nhận do say rượu, đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga, nên mới gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở, cao gấp 2,25 lần mức kịch khung theo Nghị định 100 (0,4 mg/lít khí thở).

Lái xe Ngô Công Hán tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Đống Đa đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ việc.