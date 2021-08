Khởi tố vụ án liên quan đến ca mắc Covid-19 tiếp xúc với nhiều người

Dân trí Cơ quan Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 tại xã Quảng Lưu.

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương theo Điều 295 Bộ luật hình sự. Quyết định đã được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Công an huyện Quảng Xương lập chốt cách ly y tế tại thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu để khoanh vùng, dập dịch (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 6/8, tại địa bàn xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2, là lái xe container từ tỉnh Bình Dương trở về.

Sau khi bệnh nhân này trở về địa phương đã không tuân thủ các quy định về khai báo, cách ly y tế; đã đi nhiều nơi, tiếp xúc gần với nhiều người, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng là rất lớn.

Liên quan đến trường hợp nêu trên, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an huyện Quảng Xương điều tra, xác minh, sớm làm rõ hành vi vi phạm của bệnh nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Về phía Công an huyện Quảng Xương, sau khi tiếp nhận thông tin đã huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng và công an các xã, thị trấn tiến hành các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Quảng Xương đã tiến hành lập chốt cách ly y tế, phong tỏa tạm thời một con ngõ và 7 hộ dân ở thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu để khoanh vùng, khống chế dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng.

Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trần Lê