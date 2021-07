Khởi tố vụ án con rể chém chết bố mẹ vợ và vợ

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án "giết người", khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đào Văn Thịnh - kẻ đã sát hại bố mẹ vợ và vợ.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đào Văn Thịnh (SN 1978), trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ để điều tra về hành vi giết người.

Ngôi nhà bố mẹ vợ của đối tượng Đào Văn Thịnh, nơi xảy ra vụ việc.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 28/6, Đào Văn Thịnh, đến nhà ông Đ.Đ.C. (SN 1946), bà V.T.M. (SN 1946) - là bố mẹ vợ ở cùng thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao chém bố mẹ vợ và vợ của mình là chị Đ.T.S. (SN 1978), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.

Đức Văn