Khởi tố vụ án 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ

Ngày 4/11, Công an tỉnh Hưng Yên đã có thông tin chính thức về vụ việc 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa (Yên Mỹ - Hưng Yên).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Xuân Hào).

Cụ thể, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ. (61 tuổi, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm: Đỗ Thị Định (40 tuổi, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Đỗ Thị Điểm (38 tuổi, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và chị Đỗ Thị Đưa (32 tuổi, ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mang theo một can xăng loại 10 lít đến nhà bà V.T.Đ..

Tại đây, chị Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt cháy. Hậu quả, bà Đ., chị Điểm, chị Định, chị Đưa bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" quy định tại Điều 123, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.