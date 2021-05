Khởi tố tội giết người với đối tượng đâm linh mục

Dân trí Ngày 7/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Trọng Ca (SN 1991, trú phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 22/4, tại nhà thờ Giáo xứ An Khê, Ca đã có hành vi đập, phá làm hư hỏng kính chắn gió hai xe ô tô đang đậu ở đây và dùng dao đâm trọng thương linh mục Trần Quang Truyền (SN 1951), anh Nguyễn Đức Tùng (SN 1977, trú phường An Phú) và ông Nguyễn Tấn Kiệt (SN 1948, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê) khi cả ba người đứng trong sân nhà thờ.

Sau đó, Ca rời khỏi hiện trường, khoảng 20 phút sau quay lại xách theo can xăng khoảng 18 lít tưới lên cửa gỗ của Nhà thờ và châm lửa đốt, khi lửa cháy Ca lái xe ô tô bỏ đi.

Hiện trường nơi Ca đổ xăng đốt nhà thờ.

Một khoảng thời gian sau, Ca lái xe chạy đến Nhà thờ Giáo xứ An Sơn (thuộc xã Tân An, huyện Đak Pơ) rồi tông thẳng vào cổng chính của nhà thờ này. Tiếp đó, Ca lấy 2 chai xăng tưới vào cửa gỗ của nhà thờ Giáo xứ An Sơn rồi châm lửa đốt. Thực hiện xong hành vi, Ca lái xe ô tô chạy về nhà mình thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết, Ca có tiền sử về bệnh tâm thần, trước khi vụ án xảy ra 1 tuần, Ca có nhiều biểu hiện như nói lảm nhảm một mình, hoang tưởng, đánh đập đuổi vợ con đi khỏi nhà.

Phạm Hoàng