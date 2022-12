Khởi tố thêm 3 bị can liên quan Công ty tang lễ Hoàng Long

Ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Phạm Thị Hoa (33 tuổi), Trần Thị Hoan (46 tuổi) và Đỗ Minh Tiến (35 tuổi), đều là nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty tang lễ Hoàng Long).

Cả 3 bị can được xác định có vai trò đồng phạm với bị can Trần Đình Giao (Chủ tịch HĐQT Công ty tang lễ Hoàng Long) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại điều 341 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Đình Giao về tội Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, xảy ra tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định từ tháng 10/2019.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế, xảy ra tại Công ty tang lễ Hoàng Long trong các năm 2020, 2021 theo quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự.

Như Dân trí thông tin, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định nhận đơn tố giác của ông T.A.P. (39 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên) tố cáo ông Trần Đình Giao có hành vi trốn thuế trong thời gian điều hành hoạt động Công ty tang lễ Hoàng Long vào năm 2020, 2021.

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đình Giao để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đến ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Giao về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Được biết, Công ty tang lễ Hoàng Long thành lập tháng 7/2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hoàng Long, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trụ sở đặt tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Năm 2020, Công ty tang lễ Hoàng Long xảy ra 2 vụ án Cưỡng đoạt tài sản, bảo kê hoạt động hỏa táng đã bị Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Trong đó có một vụ án trong đường dây Đường "Nhuệ" (tức Nguyễn Xuân Đường, ngụ tỉnh Thái Bình) thực hiện.

Cụ thể, Đường "Nhuệ" cùng 6 đồng phạm buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình phải nộp 500.000 đồng/ca hỏa táng người chết tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình. Ai chống đối sẽ bị đe dọa, chặn xe, đánh người. Từ năm 2017 đến 2020, nhóm tội phạm này đã thu gần 2,5 tỷ đồng tiền bảo kê hỏa táng của 25 cơ sở dịch vụ.

Sau đó, Đường "Nhuệ" bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 15 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 6 đồng phạm còn lại (có Nguyễn Thị Dương, vợ Đường "Nhuệ) bị tuyên phạt tổng cộng 66 năm tù về cùng tội danh.

Vụ thứ 2 là cưỡng đoạt tài sản của các cơ sở làm dịch vụ tang lễ thông qua hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng, do Trần Đại Thủy (43 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) và 3 đồng phạm thực hiện.