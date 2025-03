Khởi tố thanh niên tưới xăng đốt mẹ

Ngày 1/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cho biết đã khởi tố vụ án Giết người, khởi tố bị can đối với Dương Quốc Trung (21 tuổi, ngụ phường 7, TP Trà Vinh).

Bị can Dương Quốc Trung (Ảnh: CTV).

Trung là đối tượng đã tưới xăng đốt mẹ hôm 24/2.

Do bị can có biểu hiện bất thường, công an đã đưa đến Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ ở Cần Thơ để trưng cầu giám định tâm thần, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 24/2, tại một con ngõ ở phường 5, TP Trà Vinh, Trung đã đuổi theo mẹ ruột là bà N.T.P.L. (45 tuổi) rồi tưới xăng đốt cháy nạn nhân. Đối tượng ngăn cản, tấn công người dân có ý định chữa cháy.

Không dừng lại, Trung còn dùng nhiều hung khí như gậy gỗ, gạch đá đập nhiều lần vào đầu mẹ. Nhiều người dân gần hiện trường sau đó đã tìm cách trấn áp Trung, cùng lực lượng công an đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bà L. đang được điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).