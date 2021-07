Khởi tố, tạm giam người tung tin xuyên tạc công tác chống dịch ở TPHCM

Dân trí Ông Điệp Anh bị bắt giam 2 tháng do đăng thông tin xuyên tạc về công tác chống dịch Covid-19, gây hoang mang cho người dân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tối 21/7, Trung tâm Báo chí TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Phan Hữu Điệp Anh (60 tuổi, ở quận Bình Thạnh) theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Chiều 19/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trung niên tự thiêu trên địa bàn phường Trường Thọ, TP Thủ Đức và kèm bình luận: "Bức xúc vì cách thức chống dịch Covid-19… người dân phẫn uất ngay giữa đường bức bách, tự thiêu".

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM phối hợp Công an TP Thủ Đức, Công an quận Bình Thạnh xác định và triệu tập làm việc với đối tượng Anh vì có hành vi đăng tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên tài khoản facebook cá nhân, gây hoang mang cho người dân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bước đầu, đối tượng Phan Hữu Điệp Anh thừa nhận sử dụng hình ảnh lồng ghép, chủ động đưa những nội dung xuyên tạc về vụ việc rồi phát tán trên facebook.

Theo cơ quan CSĐT, từ tháng 5/2021, Phan Hữu Điệp Anh đã đăng ký tài khoản facebook với tên Phan Anh Hữu, thông qua số điện thoại di động của mình. Bằng tài khoản này, đối tượng đã phát tán trên mạng xã hội và thông qua những hội, nhóm trên mạng thường xuyên đăng tải những bài viết, hình ảnh có nội dung chống phá Đảng, chính quyền.

Công an TPHCM đang chỉ đạo PA05 tiếp tục rà soát, xác minh, nhận diện nhiều tài khoản mạng xã hội đã và đang có hành vi tung tin sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng chống dịch Covid-19, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch Covid-19 khi chưa được các cơ quan chức năng xác nhận.

