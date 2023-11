Khởi tố nhóm thanh thiếu niên khiêu khích, chèn ép cảnh sát cơ động

Ngày 24/11, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, Công an TP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thi Văn M. (16 tuổi); Vy Văn H. (17 tuổi) và Lục Lương Vũ A. (17 tuổi, cùng trú tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 2/11, 3 thanh thiếu niên trên và Nguyễn Lâm Kh. (18 tuổi, trú TP Lạng Sơn) hẹn nhau đi xe máy đến khu vực đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn ngồi uống nước và chờ tham gia đua xe với người khác.

Thi Văn M. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen chở theo Lục Lương Vũ A. Còn Vy Văn H. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, chở theo Nguyễn Lâm Kh. Cả 2 xe máy đều không có gương chiếu hậu.

Nhóm thanh thiếu niên bị khởi tố (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Đến 22h cùng ngày, khi thấy nhóm nam thanh niên không quen biết đi xe máy với tốc độ cao nên M., A., Kh., H. đã điều khiển xe máy "nhập đoàn" rồi cùng lạng lách, đánh võng.

Khi đang lạng lách, đánh võng vòng thứ hai trên đường Hùng Vương thì thấy lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại đây.

Lúc này, các thanh thiếu niên không dừng lại mà có hành vi tăng ga, đồng thời lạng lách, đánh võng và chèn ép xe, khiêu khích lực lượng cảnh sát cơ động.

Khi công an triệu tập đến làm việc, Thi Văn M., Vy Văn H. và Lục Lương Vũ A. đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Riêng Nguyễn Lâm Kh. vắng mặt tại địa phương, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, truy tìm để xử lý theo quy định của pháp luật.