Khởi tố nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường ở Bình Thuận

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đã quyết định khởi tố bị can Phùng Thế Văn (40 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Bình) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đọc lệnh khởi tố bị can Phùng Thế Văn (Ảnh: Công an cung cấp).

Bị can Văn được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngay sau khi ra quyết định khởi tố bị can, Công an huyện Bắc Bình đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của Văn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Thuận Thiên (41 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình) cùng tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra xác định Phùng Thế Văn là người tiếp sức cho bị can Hoàng Thuận Thiên trong vụ sai phạm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã này.

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2013 đến tháng 1/2022, Hoàng Thuận Thiên tự hợp thức hóa, cố ý không thực hiện đầy đủ các quy định theo Luật Đất đai trong việc lập thủ tục hành chính về quyền sử dụng đất. Việc này dẫn đến UBND huyện Bắc Bình cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, bị can Phùng Thế Văn đã có hành vi cố ý giúp sức cho bị can Thiên thực hiện hành vi phạm tội.