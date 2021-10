Khởi tố nguyên phó chủ tịch huyện liên quan sai phạm đất đai

Dân trí Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định khởi tố 5 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo huyện Yên Phong và thị trấn Chờ liên quan đến sai phạm đất đai.

Bị can Nguyễn Huy Hòa (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Chờ).

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu - Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo huyện Yên Phong và thị trấn Chờ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Các bị can trên liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Tuấn Anh, SN 1959, trú tại xã Đông Xuyên, huyện Yên Phong (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2005-2015).

Vũ Văn Nam, SN 1960, trú tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong); Nguyễn Huy Hòa, SN 1963, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Chờ).

Nghiêm Đình Thắng, SN 1963, trú tại thị trấn Chờ (cán bộ Tư pháp, nguyên Phó Chủ tịch thị trấn Chờ); Lê Tuấn Đạt, SN 1975, trú tại thị trấn Chờ (hiện là cán bộ địa chính thị trấn Chờ).

Phòng cảnh sát kinh tế đã ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can: Vũ Văn Nam, Nguyễn Huy Hòa, Nghiêm Đình Thắng, Lê Tuấn Đạt. Riêng bị can Nguyễn Tuấn Anh áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì lý do sức khỏe.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người liên quan.

