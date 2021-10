Bắt, khởi tố nhiều giám đốc liên quan đến sai phạm tại công ty môi trường

Cơ quan công an khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Phạm Quang Vinh (áo xanh), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Phú và bị can Lê Thị Thu (áo trắng), kế toán công ty (Ảnh: Huệ Nguyễn).