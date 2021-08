Khởi tố người phụ nữ lột quần áo, cố thủ trong nhà phản đối cách ly

Dân trí Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã quyết định khởi tố bà Hoàng Thị Hồng để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Bà Hồng dùng tấm ván gỗ tấn công tổ công tác thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: CAX)

Ông Đậu Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, sáng 19/8, đại diện Công an huyện Diễn Châu, Viện KSND huyện đã có mặt tại khu cách ly tập trung Trường mầm non xã Diễn Kỷ để tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Hồng (SN 1973, trú xóm 2, xã Diễn Kỷ). Đại diện chính quyền xã cũng có mặt chứng kiến cơ quan chức năng làm việc.

"Bà Hoàng Thị Hồng bị khởi tố để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ", ông Đậu Xuân Trường thông tin.

Công an đưa bà Hồng đến cơ sở cách ly tập trung sau khi thực hiện biện pháp cưỡng chế, buộc người phụ nữ này phải chấp hành quyết định cách ly tập trung.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, ngày 23/8, bà Hồng được xác định là tiếp xúc với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, thuộc đối tượng phải cách ly tập trung. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nhà để thông báo quyết định và đưa đi cách ly thì bà Hồng không chấp hành.

Người phụ nữ này có hành vi chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, cởi quần áo rồi vào trong nhà đóng cửa lại. Chính quyền xã Diễn Kỷ quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với bà H. Sau 2 tiếng đồng hồ, tổ công tác mới có thể đưa bà Hồng ra khỏi căn nhà, đến khu cách ly tập trung của xã để thực hiện biện pháp cách ly.

"Trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện biện pháp cưỡng chế, bà Hồng dùng thanh gỗ ném, dùng ván cửa đánh, dùng tay cào, đánh và giật khẩu trang… của các thành viên tổ công tác", ông Trường thông tin thêm.

Hoàng Lam