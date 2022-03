Khởi tố người đàn ông sát hại con trai rồi chém vợ thương tích

Ngày 10/3, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lý Văn Học (37 tuổi, ở xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn) về tội Giết người.

"Hiện các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định có thể do mâu thuẫn vợ chồng. Bản thân bị can Học có biểu hiện tâm lý không bình thường. Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ sự việc", vị lãnh đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang nói thêm.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 6/3, Học dùng dao giết con trai 6 tuổi. Sau đó, nghi phạm truy sát vợ là chị T.T.X. (38 tuổi). Thời điểm xảy ra sự việc, chị X. tước được dao của chồng nhưng bị Học đánh bằng búa. Chị X. sau đó phải bỏ chạy đến nhà một công an viên gần đó.

Căn nhà của Học - nơi xảy ra vụ việc đau lòng (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi gây án, Học cố thủ trong nhà cho đến khi lực lượng chức năng vận động ra đầu thú.

Trao đổi với PV Dân trí khi đó, ông Lý Minh Hiếu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến cho biết, ở địa phương, Học được xem là một người hiền lành, không tụ tập rượu chè, hiện đang làm công nhân trên địa bàn. Chính quyền cũng rất bất ngờ khi nhận được tin Học sát hại con và chém vợ như vậy.