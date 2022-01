Khởi tố người bố cầm dao cứa cổ 2 con

Thông tin từ Công an huyện Quỳnh Phụ, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987), trú tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh để điều tra về tội giết người.

Nguyễn Văn Mạnh là người là vì đã dùng hung khí có vật sắc nhọn cứa vào vùng cổ của 2 cháu bé, sau đó tự dùng vật sắc nhọn cứa vào cổ mình để tự tử gây xôn xao dư luận xã hội.

Hiện Công an huyện Quỳnh Phụ đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 21/1, tại quán bánh mì Quỳnh Anh ở tổ 5, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, do mâu thuẫn vợ chồng, trong lúc bức xúc với vợ mình, Nguyễn Văn Mạnh đã cầm một con dao màu trắng cứa vào cổ 2 con đẻ là cháu N.M.K. (SN 2017) và N.Q.A. (SN 2018).

Thấy sự việc trên, người làm tạp vụ của quán chạy đến can ngăn thì Mạnh cầm dao tự cứa vào cổ của mình.

Hậu quả là Mạnh, cháu M.K. và cháu Q.A. bị thương, rách da ở vùng cổ. Rất may sức khỏe cả 3 người ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.