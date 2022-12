Khởi tố nghi phạm giết 3 người rồi đốt xác ở Hải Phòng

Tối 17/12, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Điểm (63 tuổi, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), để điều tra về tội giết người.

Ông Điểm bị cáo buộc đánh vợ, tấn công hai người hàng xóm sang can ngăn rồi đốt nhà, thiêu cả ba nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội.

Nghi phạm Nguyễn Thế Điểm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, vào khoảng 5h ngày 8/12, do mâu thuẫn nên ông Điểm và vợ là bà P.T.L. (65 tuổi) đã xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, ông Điểm tiếp tục xô xát với vợ chồng hàng xóm là ông N.V.L. và bà H.T.L. khi hai người sang can ngăn.

Cơ quan công an cho hay, do bị cả 3 người đánh nên ông Điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ chồng ông N.V.L., bà H.T.L. và vợ, cho đến khi cả 3 người ngã gục xuống sân.

Sau khi thấy 3 người nằm bất tỉnh trên sân, ông Điểm đã kéo 3 người vào trong nhà, rồi dùng xăng đốt để xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội của bản thân.