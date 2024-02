Khởi tố loạt cán bộ "ăn tiền" khơi thông cống rãnh

Ngày 29/2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Thành (SN 1967, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng, hiện đã nghỉ hưu), Nguyễn Đức Tuấn (SN 1989, chuyên viên Phòng Kinh tế và hạ tầng), Bùi Công Định (SN 1987, trú huyện Yên Thủy).

Các đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Tiến Sơn, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Yên Thủy (hiện là Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Yên Thủy).

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2021, Phòng Kinh tế và hạ tầng được UBND huyện Yên Thủy giao thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, phát cây, cắt cỏ, khơi thông cống rãnh các tuyến đường trên địa bàn.

Quá trình thực hiện, các cá nhân liên quan của Phòng Kinh tế và hạ tầng và đơn vị thi công đã thông đồng với nhau hợp thức hóa hồ sơ các gói thầu, nghiệm thu, thanh toán tăng, khống khối lượng so với thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Kết quả điều tra ban đầu xác định hành vi của các đối tượng có đủ yếu tố cấu thành tội phạm Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.