Khởi tố kiểm sát viên chiếm đoạt 100 triệu đồng của người dân

Ngày 10/6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an TP Điện Biên Phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đình Hải (SN 1985, ở TP Điện Biên Phủ), là kiểm sát viên công tác tại VKSND tỉnh Điện Biên, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 28/5, Công an TP Điện Biên Phủ nhận được đơn tố giác của chị Trần Thị Hải Hà (ở tổ 10, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) về việc bị Vũ Đình Hải lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vũ Đình Hải tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Điện Biên).

Theo đơn của chị Hà, ngày 27/5, Hải hẹn gặp chị Hà để trao đổi về nội dung chồng chị Hà (bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên), đang bị bệnh gan nặng và cần có 100 triệu đồng để chữa trị.

Sau đó, vào khoảng 10h20 cùng ngày, chị Hà gặp Hải tại phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ và đưa 100 triệu đồng cho Hải, nhờ chuyển vào trại giam cho chồng.

Sau khi nhận tiền, Hải hẹn gặp chị Hà để đưa thư của chồng chị, gửi từ trại giam ra và nhận chuyển thư của chị Hà vào cho chồng. Tuy nhiên, khi chị Hà muốn chụp chung một kiểu ảnh thì Hải phóng xe bỏ đi, chị Hà nghi ngờ bị lừa đảo nên đến Công an TP Điện Biên Phủ trình báo sự việc.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.