Khởi tố kẻ đánh đập bé trai giữa sân chung cư ở Hà Nội

Ngày 16/9, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (34 tuổi, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan chức năng, chiều 18/8, cháu N.H.M. (12 tuổi) đá bóng cùng cháu N.T.Đ. (11 tuổi, con trai Đạt) và xảy ra mâu thuẫn, xô đẩy nhau khiến cháu Đ. bị tím mặt.

Nguyễn Tiến Đạt (Ảnh: ANTĐ).

Sau đó, cháu Đ. đi về và kể sự việc với bố. Đạt bực tức đi xe máy, chở con trai ra chung cư New Horizon để tìm cháu M..

Đến trước tòa N02, Đạt thấy cháu M., liền dùng tay trái tóm tóc ghì cháu xuống, tay phải đấm vào mặt bé trai.

Dù cháu bé đã ngã xuống đất nhưng Đạt vẫn dùng chân phải đá liên tiếp vào mặt cháu M. làm nạn nhân bị rách ở gần trán, chảy nhiều máu. Sự việc dừng lại khi bảo vệ chung cư và người dân can ngăn.

Một ngày sau, gia đình bé trai đến trình báo Công an phường Mai Động. Nắm được thông tin vụ việc, chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Viện kiểm sát và Công an phường Mai Động vào cuộc điều tra.

Ngày 28/8, Nguyễn Tiến Đạt đã đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.