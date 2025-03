Khởi tố kẻ chém trọng thương nhân viên soát vé qua phà

Liên quan đến vụ "Nhân viên soát vé phà bị khách chém trọng thương", sáng 26/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Trần Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ An Giang) về tội Giết người.

Tuấn là đối tượng chém trọng thương nhân viên soát vé qua phà Trà Ôn (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó lúc 18h ngày 16/3, Tuấn đến nhà cha mẹ vợ tại xã Mỹ Hòa Hưng để đón vợ con nhưng xảy ra mâu thuẫn với vợ nên ôm con bỏ về.

Khi đến bến phà Trà Ôn, Tuấn không mua vé qua phà nên ông L.V.U. (51 tuổi, nhân viên soát vé) ngăn lại, chửi mắng.

Bực tức, Tuấn chở con về gửi người thân giữ hộ rồi lấy một con dao tự chế, quay lại bến phà tìm ông U.. Khi qua phà, Tuấn giấu dao trong áo, đến bàn kiểm soát vé nơi ông U. ngồi, rút dao chém nạn nhân tới tấp vào tay, vai và đầu, gây thương tích nặng.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường (Ảnh: Tiến Tầm).

Sau khi gây án, Tuấn mang hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông U. được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu.