Khởi tố kẻ buôn ma túy đâm trọng thương 2 cán bộ công an

Ngày 22/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Hồ Văn Tình (SN 2002, trú xã An Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai) về tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an xác định Hồ Văn Tình thường xuyên bán lẻ ma túy tại khu vực cầu Thu Hà thuộc xã Chư Á, thành phố Pleiku.

Chiều 7/6, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức mật phục tại khu vực dốc đường Trương Định để bắt đối tượng.

Hồ Văn Tình tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Khi phát hiện Tình điều khiển xe mô tô đi từ đường Nguyễn Chí Thanh rẽ vào đường Trương Định, tổ công tác đã triển khai các biện pháp khống chế và truy bắt đối tượng. Thấy vậy, Tình liền ném hai gói đựng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp) xuống mương thoát nước bên đường.

Lúc này, Trung tá Trương Công Cường (SN 1985), Phó Đội trưởng và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (SN 1986), cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nhanh chóng áp sát để khống chế đối tượng.

Tuy nhiên Tình chống trả lại tổ công tác và rút dao tấn công khiến 2 cán bộ bị thương.

Tổ công tác tiếp tục truy bắt Tình. Đến 17h cùng ngày 7/6, lực lượng chức năng đã bắt được Hồ Văn Tình khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân tại xã Chư Á.

Công an thu giữ một con dao và 3 gói chứa tinh thể màu trắng (đã giám định là ma túy tổng hợp).

Hồ Văn Tình có một tiền án về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Chống người thi hành công vụ.