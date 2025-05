Khởi tố hơn 1.500 bị can liên quan vụ 4 tiếp viên xách ma túy về Việt Nam

Ngày 3/5, Công an TPHCM cho biết đơn vị đã khởi tố 1.529 bị can liên quan đến vụ 4 tiếp viên xách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất (chuyên án VN10).

Ngoài ra, ban chuyên án tiếp tục chỉ đạo khai thác triệt để thông tin, tài liệu từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án để rà dựng và đấu tranh, xử lý các đối tượng có liên quan.

Số lượng ma túy cùng đối tượng vừa bị cảnh sát phát hiện (Ảnh: Thuận Thiên).

Điển hình, từ hai đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án là bị can Ngô Văn Minh và bị can Phạm Nguyễn Kim Hồng (cùng bị khởi tố, bắt tạm giam cuối năm 2024), Công an TPHCM đã rà dựng, phát hiện 2 băng nhóm tội phạm có biểu hiện vận chuyển ma túy với số lượng lớn để cung cấp cho các đối tượng tại Bình Dương và TPHCM trong dịp lễ.

Ngày 24-25/4, Công an TPHCM đã triệt xóa thành công hai băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ hơn 245kg ma túy các loại.

Tính đến nay, Ban Chuyên án VN10 đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh của đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, thu giữ 568kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan, chứng minh số tiền các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy hơn 29.000 tỷ đồng.

Số ma túy được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo Công an TPHCM, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, có ý nghĩa thiết thực chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên, ngày 3/5/2025, Công an TPHCM vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an tặng thư khen và thưởng tiền cho các tập thể tham gia đấu tranh chuyên án.