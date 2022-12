Khởi tố hiệu trưởng "ăn tiền" hỗ trợ của học sinh nghèo

Ngày 19/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú - Trung học Cơ sở xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về hành vi "Tham ô tài sản".

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố đối với Thành (áo vàng) (Ảnh: Công an Sơn La).

Theo cơ quan công an, năm học 2019 - 2020 và 2021 - 2022, Nguyễn Như Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ lập hồ sơ, chứng từ rút tiền Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho học sinh nhà trường về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Sau khi rút tiền Ngân sách hỗ trợ về nhà trường, Nguyễn Như Thành đã không chi trả đầy đủ cho học sinh mà trực tiếp quản lý, lập khống chứng từ chi và báo cáo quyết toán hàng năm của Nhà trường, đã chiếm đoạt, sử dụng cá nhân tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.