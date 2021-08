Khởi tố giám đốc công ty thủy sản có công nhân mắc Covid-19

Dân trí Ngày 29/8, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố bị can Nguyễn Chí Tâm (Giám đốc Cty thủy sản Thành Tâm) để điều tra tội "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" trong phòng chống dịch.

Quyết định khởi tố do Thượng tá Đỗ La Nhã, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau ký. Theo quyết định, bị can Nguyễn Chí Tâm (SN 1982, ngụ phường 1, TP Cà Mau) đã có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, làm phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh trên 100 triệu đồng. Ông Tâm là Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Thành Tâm, bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" quy định tại khoản 1, Điều 295, Bộ luật Hình sự. Cùng với quyết định khởi tố, cơ quan thẩm quyền cũng có lệnh cấm bị can Nguyễn Chí Tâm rời khỏi nơi cư trú. Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau đã khởi tố vụ án này. Công ty thủy sản Thành Tâm tổ chức hoạt động trái phép, sau đó xuất hiện ca mắc Covid-19 và lây lan ra nhiều trường hợp khác (Ảnh: CTV). Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/8, Công ty TNHH thủy sản Thành Tâm tổ chức hoạt động trái phép (không có kế hoạch phòng, chống dịch được cơ quan thẩm quyền phê duyệt). Ngày 21/8, cơ quan chức năng địa phương phát hiện nữ công nhân L.K.X. (SN 1984) của Công ty TNHH thủy sản Thành Tâm dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 22/8, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 2 nữ công nhân của công ty cũng dương tính SARS-CoV-2. Liên quan đến các trường hợp dương tính tại công ty này, qua truy vết còn có hàng chục trường hợp F1 và F2 khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt chỉ đạo Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Công thương, UBND TP Cà Mau xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhật Linh Đan