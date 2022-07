Khởi tố đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan Phan Sào Nam

Đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, chiều 26/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (2 tháng, 5 ngày) đối với Tăng Duy Thành (30 tuổi, ở Điện Biên) về tội Tổ chức đánh bạc.

Tăng Duy Thành (áo trắng) thời điểm bị bắt (Ảnh: Thu Giang).

Theo đại diện Công an tỉnh Điện Biên, Thành bị bắt do liên quan đến hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club, bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 2017 do Nguyễn Văn Dương (ở quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Phan Sào Nam (ở Quận 1, TPHCM) cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, Tăng Duy Thành là đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club (cổng trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trái phép trên hệ điều hành Android, IOS, Window Phone sử dụng cho các thiết bị điện thoại di động, thông minh, máy vi tính, máy tính bảng) thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với Thành (Ảnh: Thu Giang).

Từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2017, qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club, Tăng Duy Thành đã giao dịch, mua bán Rik (tiền ảo trong game) cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với tổng số tiền lên đến gần 300 trăm tỷ đồng, thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, xác minh mở rộng vụ án.