Khởi tố đối tượng sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Chiều 12/8, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Xuân Thái (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Giết người.

Mai Xuân Thái tại cơ quan công an (Ảnh: Hoàng Công).

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn tình cảm nên khoảng 13h20 ngày 11/8, Mai Xuân Thái đã dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm chị N.T.Q. (40 tuổi, ở quận Hoàng Mai) tử vong tại trước cửa số nhà 17A, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Sau khi sát hại chị Q., đối tượng tiếp tục lấy dao tự đâm vào người để tự sát nhưng bất thành.

Tối 11/8, sau khi được các bác sĩ cứu chữa, nghi phạm Thái đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, Công an TP phong tỏa hiện trường xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, Thái và chị Q. có quan hệ tình cảm. Cả hai cũng thường xuyên công khai hình ảnh chụp chung trên mạng xã hội.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.