Khởi tố đối tượng nhổ nước bọt vào công an khi bị nhắc đeo khẩu trang

Dân trí Khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang, Toàn xông tới hành hung và nhổ nước bọt vào công an xã ngay tại trụ sở.

Trần Bảo Toàn bị khởi tố về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Ngày 4/8, Công an huyện Đức Huệ (Long An) đã khởi tố bị can Trần Bảo Toàn (34 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Bắc) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Ba ngày trước, tổ công tác phòng chống dịch xã Bình Hòa Bắc vừa đi tuần tra về tới trụ sở thì Toàn xuất hiện. Anh ta chạy xe vào sân của trụ sở công an nẹt pô, lạng lách rồi dừng ở đây. Toàn vừa lớn tiếng đòi gặp lãnh đạo công an xã nói chuyện.

Thấy Toàn hùng hổ, không đeo khẩu trang, công an viên Lê Bình Trọng nhắc nhở nhưng anh ta không chấp hành, chửi bới, lao vào hành hung cán bộ. Toàn khạc nhổ nước bọt vào người anh Trọng để thách thức.

Tổ công tác đã tiến hành khống chế bắt giữ Toàn để xử lý theo quy định.

Xuân Hinh